В армии создадут спецподразделения антихакеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Минобороны РФ планируют создать особые подразделения для защиты "военного интернета". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.
Специальным частям нужно будет искать и нейтрализовывать виртуальные угрозы. Программное обеспечение для защиты локальных сетей уже разработано – благодаря новой системе доступ к сети извне будет практически невозможен.
В ведомстве также отметили, что в новые армейские подразделения войдут исключительно офицеры со специальным техническим образованием.
Ранее в РФ протестировали работу "военного интернета". Речь о передаче данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования. В ходе испытаний обмен данными со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более двух тысяч километров. Для создания автономной беспроводной сети использовали около 1,5 тысячи современных средств связи.
В конце июля стало известно, что в стране возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения. В составе Вооруженных сил появятся понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны.
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