Главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

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Адмирал Николай Евменов, который прежде командовал Северным флотом, стал главнокомандующим ВМФ России. Подписанный Владимиром Путиным указ о его назначении зачитал министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

В том же указе от 3 мая говорится, что командовать Черноморским флотом будет вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным флотом – вице-адмирал Александр Моисеев.

Николай Евменов окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Затем стал командиром электронавигационной группы штурманской боевой части атомной подводной лодки на Тихоокеанском флоте.

Позже был командиром 16-й эскадры подводных лодок, первым заместителем командующего Северным флотом. В должности командующего Северным флотом он работал с апреля 2016 года.

