Корабли Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Более десяти десантных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа полковника Вадима Астафьева.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии (КФл) ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", – говорится в сообщении.

По плану экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота будут участвовать в зачетных морских учениях.

Кроме того, по приказу командующего войсками ЮВО Александра Дворникова для проверки готовности привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

6 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ. По его словам, российские войска вышли на полигоны, чтобы провести тактические, тактико-специальные и двусторонние учения.

Планируется, что всего в апреле проведут 4 048 учений различного масштаба. Учения проводятся на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

