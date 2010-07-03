В Госдуме одобрили идею ввести наказание за покупку украденных персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следует ввести жесткую административную ответственность для тех, кто покупает, продает и использует чужие персональные данные. Так Москве 24 прокомментировал предложение Роскомнадзора первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Сергей Боярский.

"Поступательно со всех сторон пытаемся защитить персональные данные людей, в том числе биометрические данные. Я не сомневаюсь, что Роскомнадзор, действуя в этом ключе, свое предложение представит. Мы все очень уязвимы с точки зрения безопасности своих персональных данных", – сказал Боярский.





Сергей Боярский первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Обязательно нужно очень жесткую административную ответственность вводить. В каких-то случаях, я уверен, что и уголовную в том числе. Я сейчас не вношу предложения о введении уголовной ответственности, я предполагаю, что рано или поздно мы к этому придем.

По мнению политика, кража персональных данных может привести к более серьезным последствиям, нежели кража денег с карточки.

"Мы пока что видим мошеннические действия выборочного характера. Но в целом, когда данные касаются сведений о здоровье человека, сведений о его передвижениях и перемещениях, сбор личной информации может привести к гораздо более серьезным преступлениям", – заключил он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор предложил ввести административную ответственность за покупку и использование похищенных персональных данных. Об этой инициативе рассказал глава ведомства Александр Жаров на международной конференции "Защита персональных данных".

Жаров отметил, что в последнее время участились преступления, которые связаны с воровством и последующей перепродажей личных данных, а также с оформлением поддельных документов.

"Мы готовим пакет предложений, направленный на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных для установления административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных преступным путем, но и за приобретение и последующее использование", – сказал руководитель Роскомнадзора.

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в российское законодательство необходимо внести изменения по части защиты персональных данных граждан. Хотя регулятор усилил контроль в банковской сфере, проблема хищения личных данных все еще стоит остро.



Соболева Илона