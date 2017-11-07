Порошенко подписал закон об обеспечении кибербезопасности Украины

07 ноября 2017, 21:15
Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины"
В тексте официального документа сообщается, что теперь законом определены правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, сообщает "Газета.ру".
Документ оговаривает основные объекты защиты от кибератак, а также принципы национальной системы кибербезопасности.
Ранее в октябре на заседании Совета Безопасности в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что количество угроз в информационном пространстве повышается, а количество рисков увеличивается. Президент отметил, что негативные последствия кибератак носят уже не локальный, а глобальный характер. Глава государства предложил, в частности, усилить персональную ответственность чиновников за кибербезопасность. Он также заявил, что следует повысить безопасность российского интернета. Однако речь не идет о тотальных барьерах и фильтрах.
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