Минобороны опубликовало кадры перехвата американского RC-135

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Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для ее перехвата в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Его экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту. Как оказалось, это самолет-разведчик США RC-135.

Когда иностранный самолет удалился от российской границы, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.