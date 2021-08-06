Названы самые популярные российские регионы у воров-форточников

10:59
Фото: depositphotos/photographee.eu
Эксперты раскрыли популярные у воров-форточников регионы России. На первых строчках рейтинга оказались Смоленская область и Краснодарский край. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет компании Delta.
Далее в рейтинге идут Москва – 6%, Саратовская и Курганская области – 5%.
Отчет был составлен по итогам подсчета статистики за январь – июль этого года. Как уточняют специалисты, в среднем за месяц регистрируется более 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, что на 70% выше показателей 2019 года.
Ранее специалисты Сбербанка выявили новый способ хищения денег, используемый мошенниками: они объявляют о якобы организованных популярными мессенджерами розыгрышах денежных призов, привлекая россиян наградой в несколько тысяч долларов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: