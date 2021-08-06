Названы самые популярные российские регионы у воров-форточников

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Эксперты раскрыли популярные у воров-форточников регионы России. На первых строчках рейтинга оказались Смоленская область и Краснодарский край. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет компании Delta.

Далее в рейтинге идут Москва – 6%, Саратовская и Курганская области – 5%.

Отчет был составлен по итогам подсчета статистики за январь – июль этого года. Как уточняют специалисты, в среднем за месяц регистрируется более 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, что на 70% выше показателей 2019 года.

Ранее специалисты Сбербанка выявили новый способ хищения денег, используемый мошенниками: они объявляют о якобы организованных популярными мессенджерами розыгрышах денежных призов, привлекая россиян наградой в несколько тысяч долларов.