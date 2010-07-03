Эксперты дали советы по выбору вина

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно читать винную этикетку, чтобы не ошибиться с выбором напитка. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Прежде всего, эксперты рекомендуют определиться с типом продукции, поскольку на прилавках можно найти вина и винные напитки. Производство последних в России законно, однако требования к их качеству ниже.
Отмечается, что в составе винного напитка могут быть до 50% виноматериалов различного происхождения. Остальное составляют вода, сахар, ароматизаторы и прочие добавки.
На этикетке настоящего вина должно быть написано "вино ЗГУ", "вино ЗНМП" или "вино столовое". Если слова "вино" нет на лицевой стороне, то стоит изучить оборот этикетки. Там, вероятно, окажется надпись "винный напиток".
Кроме того, важно наличие информации о регионе производства и данных о содержании в вине алкоголя. Помимо этого, стоит обратить внимание на год урожая винограда.
Если среди указанных ингредиентов встречается сульфит, это говорит о наличии пищевой добавки, регламентированной ГОСТом. Она защищает вино во время транспортировки и хранения.
Не стоит бояться и диоксида серы, который обозначается Е220. После брожения в вине могут оставаться микроорганизмы, но избавиться от них можно, если нагреть вино до высокой температуры. Но тогда оно потеряет тонкий фруктовый аромат и свежесть. Или можно использовать диоксид серы, который является альтернативой пастеризации.
Ранее были обнародованы данные о регионах РФ, которые считаются лидерами по потреблению вин. Оказалось, что этот напиток чаще всего пьют в НАО, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Карелии и Мурманской области.
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