Новейшие боевые машины для десантников будут приземляться с экипажем внутри

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

С этого года новейшие боевые машины для десантников будут приземляться на поле боя с экипажем внутри. Речь идет о машинах БМД-4М, передает газета "Известия".

Такая возможность появилась после завершения работ над специальной бесплатформенной парашютной системой. Эксперты уверены, что такое использование бронетехники позволит значительно сократить время ее вступления в бой.

Впервые БМД-4М будут десантироваться с экипажами в августе 2018 года, во время тактических учений 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В будущем это будет важный элемент боевого применения, а также учебной программы ВДВ.

Специально для БМД-4 разработана бесплатформенная парашютная система ПБС-950У, образцы которой поступят в войска в этом году. Минимальная высота десантирования – 400 метров, при этом время до соприкосновения с землей составляет всего около 40 секунд. Для сравнения – парашютист с такой высоты спускается около полутора минут. Воздушная амортизация принудительного наполнения используется как раз для безопасного приземления экипажа.

"Принудительный наддув" позволяет быстро наполнить амортизационную систему воздухом и смягчить удар о землю. Дополнительную безопасность экипажу обеспечивают усовершенствованные кресла внутри машины. Они напоминают сиденья для летчиков или космонавтов, сложная система ремней удерживает бойцов при десантировании.

Государственные испытания парашютной системы проходили с 2016 года, ее успешно протестировали в горах, в экстремальных климатических, температурных и погодных условиях.

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