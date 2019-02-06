В Плесецке провели пуск баллистической ракеты "Ярс"

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На космодроме Плесецк в Архангельской области провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", сообщили в Минобороны РФ.

Ракета стартовала в 11 часов 31 минуту по московскому времени. "Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Задачи выполнены в полном объеме", - сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что цель пуска – подтверждение тактико-технических и летных характеристик.

"Ярсы" – твердотопливные баллистические ракеты – должны прийти на смену баллистическим ракетам РС-18 и РС-20. Длина ракеты с головной частью – около 23 метров, стартовая масса – около 50 тонн, а максимальная дальность полета составляет 12 тысяч километров. Количество боевых блоков – от трех до шести, мощность заряда 150-300 килотонн.

К 2022 году, по заявлениям Минобороны, российские ракетные войска будут полностью оснащены современными вооружениями.