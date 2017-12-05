Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В Дмитрове полицейские ликвидировали наркопритон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в одном из домов по улице Космонавтов в Дмитрове полицейские выявили квартиру, где регулярно принимали наркотики трое местных жителей. В момент проверки, полицейские обнаружили использованные приспособления для употребления наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что организовала притон 32-летняя местная жительница, сообщает Агентство "Москва".

В полиции уточняют, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до четырех лет тюрьмы. С нее взяли подписку о невыезде.

Днем ранее полицейские ликвидировали еще один наркопритон в центре Москвы. Квартира принадлежит ранее судимому 43-летнему москвичу, который сдавал ее наркозависимым.