Москва онлайн покажет чемпионат пожарно-спасательного гарнизона столицы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

6 августа на территории учебно-тренировочного полигона пожарно-спасательного центра в Апаринках пройдет чемпионат Москвы по боевому развертыванию.

В программу соревнований входит надевание боевой одежды пожарного, прокладывание магистральной линии, подъем на 3-й и 4-й этажи учебной башни с помощью различных видов лестниц и осуществление подачи воды для тушения условного возгорания.

Смотрите трансляцию 6 августа в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.