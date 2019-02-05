Отказ от калибра 5,45 мм допустили в Минобороны

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Сухопутные войска России в будущем могут отказаться от стрелкового оружия калибра 5,45 миллиметра. Обоснование этой идеи есть в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ – 2018".

Авторы издания отмечают, что все дело в недостаточно пробивном действии пуль на средней и высокой дальности стрельбы.

Специалисты военного ведомства страны уверены, что вместо этого нужно улучшить характеристики патронов и оружия калибра 7,62 миллиметра.

В настоящее время основу стрелкового вооружения в армии составляют автоматы, снайперские винтовки и пулеметы калибров 5,45 и 7,62 миллиметра.

Патрон 5,45 миллиметра находится на вооружении более 40 лет. Под него разработан автомат АК-74. Прежде преимуществами патрона считали более высокую настильность траектории и меньшую массу, позволявшую стрелку увеличить носимый боезапас.

Ранее стало известно, что комплекс "Искандер-М" получит новые типы ракет. Это позволит ему работать при любых погодных условиях и преодолевать перспективные систем ПРО противника.