США начали сокращать численность войск в Ираке

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Соединенные Штаты начали вывод войск из Ирака после окончания активной фазы борьбы с запрещенной в РФ и ряде других стран террористический группировкой "Исламское государство".

Официальные представители Ирака заявили, что правительство страны и коалиция под руководством США достигли соглашения впервые за три года, сообщает "Газета.ру".

Подчеркивается, что за последнюю неделю Ирак и Афганистан покинули десятки американских военных.

Ранее вертолет армии США по ошибке обстрелял автомобили сил безопасности в иракской провинции Эль-Анбар. В результате погибли семь человек. По факту инцидента планируется провести расследование.