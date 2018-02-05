05 февраля 2018, 14:37Безопасность
США начали сокращать численность войск в Ираке
Фото: ТАСС/Zuma/TASS/Kate Sovdagari
Соединенные Штаты начали вывод войск из Ирака после окончания активной фазы борьбы с запрещенной в РФ и ряде других стран террористический группировкой "Исламское государство".
Официальные представители Ирака заявили, что правительство страны и коалиция под руководством США достигли соглашения впервые за три года, сообщает "Газета.ру".
Подчеркивается, что за последнюю неделю Ирак и Афганистан покинули десятки американских военных.
Ранее вертолет армии США по ошибке обстрелял автомобили сил безопасности в иракской провинции Эль-Анбар. В результате погибли семь человек. По факту инцидента планируется провести расследование.