Названы регионы с лучшим филе минтая

Эксперты Роскачества исследовали 14 отечественных и одну импортную марку филе минтая на российском рынке. Все образцы проверили по 35 критериям качества и безопасности, сообщает News.ru.
Оказалось, что стандартам соответствует филе из Камчатского края, Мурманской области, Южно-Сахалинска, Москвы, Подмосковья, а также Рязанской и Калужской областей. В рыбе из этих регионов не было кадмия, свинца и ртути. Кроме того, специалисты не нашли следов мышьяка и паразитов.
Образцы сохранили плотность после разморозки. Помимо этого, у филе была сочная консистенция и белый цвет после отваривания. Как утверждают специалисты, доля полифосфатов во всей продукции в норме.
При этом у ряда марок обнаружили несоответствие фактического и указанного на упаковке веса рыбы. А некоторые производители грешат превышением доли влаги.
В конце марта Роскачество разработало новый ГОСТ на детские молочные смеси. Новые нормы предъявят повышенные и более детальные требования к продукции.
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