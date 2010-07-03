Названы регионы с лучшим филе минтая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты Роскачества исследовали 14 отечественных и одну импортную марку филе минтая на российском рынке. Все образцы проверили по 35 критериям качества и безопасности, сообщает News.ru.

Оказалось, что стандартам соответствует филе из Камчатского края, Мурманской области, Южно-Сахалинска, Москвы, Подмосковья, а также Рязанской и Калужской областей. В рыбе из этих регионов не было кадмия, свинца и ртути. Кроме того, специалисты не нашли следов мышьяка и паразитов.

Образцы сохранили плотность после разморозки. Помимо этого, у филе была сочная консистенция и белый цвет после отваривания. Как утверждают специалисты, доля полифосфатов во всей продукции в норме.

При этом у ряда марок обнаружили несоответствие фактического и указанного на упаковке веса рыбы. А некоторые производители грешат превышением доли влаги.

В конце марта Роскачество разработало новый ГОСТ на детские молочные смеси. Новые нормы предъявят повышенные и более детальные требования к продукции.