Москва онлайн: как спасатели с воздуха оказывают помощь пострадавшим

Фото: Москва 24/Никита Симонов

5 февраля сотрудники Московского авиационного центра проведут показательную тренировку воздушных спасателей и продемонстрируют новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС.

В прямом эфире вы увидите, как аварийно-спасательное подразделение десантируется из вертолета на место происшествия, оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их.

Мероприятие пройдет в преддверии Дня работника гражданской авиации, который отмечается 9 февраля. Это праздник пилотов, инженеров и механиков, диспетчеров и водителей аэродромной техники.

Смотрите трансляцию 5 февраля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.