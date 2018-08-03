За полгода в России предотвратили 19 терактов

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

За шесть месяцев 2018 года в России удалось предотвратить 19 терактов. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, передает ТАСС, за полгода "на стадии приготовления и покушения предотвращено 19 терактов".

В частности, в апреле 2018 года ФСБ за четыре дня предотвратила несколько терактов в пяти регионах России. Силовики пресекли деятельность 26 участников бандгрупп и террористических структур в Дагестане, Татарстане, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях.