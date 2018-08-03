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Москва 24

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Безопасность

3 августа, 02:56

Более 19 тонн зараженных нектаринов из Турции вернули отправителю

безопасность общество

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Россельхознадзор проверил фрукты в Подмосковье. В результате досмотра партии нектаринов, поступивших из Турецкой Республики, был выявлен карантинный для РФ объект.

Более 19 тонн фруктов оказались поражены восточной фруктовой мухой, передает Агентство "Москва".

Специалисты Всероссийского центра карантина растений подтвердили в лаборатории наличие карантинных насекомых во фруктах в жизнеспособном состоянии.

Зараженная партия забракованной продукции весом 19,57 тонн возвращена грузоотправителю, сообщили в надзорном ведомстве.

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