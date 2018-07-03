Россия завершила госиспытания дальнобойной ракеты для С-400

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В России завершены госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400, сообщает ТАСС. Межведомственная комиссия признала их успешными.

Испытания проводились на полигоне Капустин Яр. Отмечается, что ракету могут принять на вооружение до конца лета.

40Н6Е способна поражать цели на максимальную дальность 400 километров. Установочную партию ракеты выпустили в конце 2013 года, а в 2015-м Минобороны впервые заявило об успешной стрельбе этой ракетой по воздушной мишени.