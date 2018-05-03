Китай тайно перебросил ракетные комплексы на спорные острова – СМИ

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СМИ сообщают о том, что власти Китая тайно перебросили на спорные острова Спратли в Южно-Китайском море противокорабельные ракетные комплексы и системы ПВО.

Уточняется, что эти системы могут поражать суда на расстоянии около 546 километров и воздушные цели – на расстоянии около 296 километров.

Есть данные, что за последние 30 дней комплексы перебросили на три из четырех укрепленных форпоста к западу от Филиппин, передает "Газета.ру".

Спратли – это архипелаг в Южно-Китайском море, острова которого признают своими Китай, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Бруней и Малайзия.