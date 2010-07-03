Перевозку гражданского оружия упростили

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Правительство России разрешило авиаперевозчикам не получать в Росгвардии разрешение на перевозку оружия и патронов россиянами и иностранцами. Постановление опубликовано на портале правовой информации, передает РИА Новости.

"Дополнить пунктом 73 следующего содержания: "Воздушная перевозка оружия и патронов, транспортируемых гражданами РФ и иностранными гражданами, осуществляется перевозчиком в соответствии с федеральными авиационными правилами без получения в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ или ее территориальных органах разрешений на перевозку и без учета положений, предусмотренных пунктами 72 и 73 настоящих Правил", – сказано в тексте.

Также кабмин разрешил передавать оружие и боеприпасы сотрудникам служб авиабезопасности и в органы внутренних дел для производства контрольного отстрела нарезного оружия.