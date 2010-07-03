Сервис онлайн-регистрации туристских групп заработал в России

На сайте МЧС РФ заработал единый сервис онлайн-регистрации туристских групп. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Речь идет о маршрутах, которые проходят по труднодоступной местности, связанные с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов.
Отмечается, что на сайте МЧС России все сервисы были оформлены в единую рубрику. Пользователю лишь необходимо указать место, где планируется туристский маршрут. После этого сайт автоматически перенаправит на соответствующее подразделение для заполнения заявки.
По мнению МЧС, разработанный сервис заметно упростит подачу заявки, а также поможет работе спасателей в случае чрезвычайных ситуаций.
Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала своего путешествия. Такие меры принимаются для того, чтобы спасатели смогли оперативно найти попавших в беду путешественников и своевременно оказать им помощь.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.