Сервис онлайн-регистрации туристских групп заработал в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На сайте МЧС РФ заработал единый сервис онлайн-регистрации туристских групп. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Речь идет о маршрутах, которые проходят по труднодоступной местности, связанные с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов.

Отмечается, что на сайте МЧС России все сервисы были оформлены в единую рубрику. Пользователю лишь необходимо указать место, где планируется туристский маршрут. После этого сайт автоматически перенаправит на соответствующее подразделение для заполнения заявки.

По мнению МЧС, разработанный сервис заметно упростит подачу заявки, а также поможет работе спасателей в случае чрезвычайных ситуаций.

Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала своего путешествия. Такие меры принимаются для того, чтобы спасатели смогли оперативно найти попавших в беду путешественников и своевременно оказать им помощь.