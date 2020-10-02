Москва 24: как регулировать соцмедиа в России

02 октября, 17:09
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
5 октября в Общественной палате РФ состоится круглый стол "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?".
За последние годы интернет превратился из инструмента коммуникации в среду обитания для огромного количества людей. В России доступ к Сети имеет 80 процентов всего населения страны. Пандемия COVID-19 существенно ускорила переход россиян в онлайн.
Пользование интернетом – это не только удобно, но иногда это еще и опасно. Пользователи могут стать жертвами мошенников или попасть под влияние дезинформаторов. Какие меры необходимо принять, чтобы обезопасить россиян и надежно обеспечить соблюдение их прав в интернете?
Роль интернета в России и мире, безопасность и глобальные проблемы обсудят:
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