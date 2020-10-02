Москва 24: как регулировать соцмедиа в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

5 октября в Общественной палате РФ состоится круглый стол "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?".

За последние годы интернет превратился из инструмента коммуникации в среду обитания для огромного количества людей. В России доступ к Сети имеет 80 процентов всего населения страны. Пандемия COVID-19 существенно ускорила переход россиян в онлайн.

Пользование интернетом – это не только удобно, но иногда это еще и опасно. Пользователи могут стать жертвами мошенников или попасть под влияние дезинформаторов. Какие меры необходимо принять, чтобы обезопасить россиян и надежно обеспечить соблюдение их прав в интернете?

Роль интернета в России и мире, безопасность и глобальные проблемы обсудят:



член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина;

первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов;

член комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Никита Данюк;

президент группы компаний "Крибрум" Игорь Ашманов;

директор АППСИМ Владимир Зыков;

председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Смотрите трансляцию 5 октября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.