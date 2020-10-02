Боевые вертолеты РФ оснастят дронами-камикадзе

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

В арсенале российских боевых вертолетов появятся мини-беспилотники и дроны-камикадзе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По имеющейся информации, блок неуправляемых авиационных ракет Б8В10-УВ был разработан научно-техническим центром "Заслон". Он отличается от используемых сейчас возможностью адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу, а также аппаратурой для программирования вооружения.

"Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе", – пояснил источник.

Он отметил, что аппаратура также может быть использована для закачки энергии в батарею беспилотника, передачи команды на включение и запуск.

"Он (беспилотник. – Прим. ред.) дальше уже полетит выполнять свою программу", – отметил источник.

Ранее модернизированный вертолет Ка-52М "Аллигатор" совершил первый полет. Сообщалось, что на боевой машине установлена усовершенствованная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей.