Боевые вертолеты РФ оснастят дронами-камикадзе

06:18
Фото: ТАСС/Игорь Онучин
В арсенале российских боевых вертолетов появятся мини-беспилотники и дроны-камикадзе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По имеющейся информации, блок неуправляемых авиационных ракет Б8В10-УВ был разработан научно-техническим центром "Заслон". Он отличается от используемых сейчас возможностью адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу, а также аппаратурой для программирования вооружения.
"Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе", – пояснил источник.
Он отметил, что аппаратура также может быть использована для закачки энергии в батарею беспилотника, передачи команды на включение и запуск.
"Он (беспилотник. – Прим. ред.) дальше уже полетит выполнять свою программу", – отметил источник.
Ранее модернизированный вертолет Ка-52М "Аллигатор" совершил первый полет. Сообщалось, что на боевой машине установлена усовершенствованная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей.
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