Более 35 госконтрактов заключили на форуме "Армия-2022"

18:01
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
На военно-техническом форуме "Армия-2022" было заключено 36 госконтрактов в рамках международного военно-технического сотрудничества. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, портфель заказов составил 592 миллиона 650 тысяч и 1 миллиард 770 миллионов рублей.
Шойгу также рассказал, что в России будет ежегодно проходить Международный антифашистский конгресс. Впервые он состоялся в августе в подмосковном парке "Патриот".
"В его работе приняли участие государственные и общественные деятели, историки, представители культуры и медиасообщества, ветераны Великой Отечественной войны и малолетние узники концлагерей, девять иностранных делегаций, а также военные атташе 26 стран", – приводит слова Шойгу ТАСС.
Он отметил, что на конгрессе призвали безоговорочно осудить любые проявления фашизма, неонацизма и шовинизма, а также выступили за объединение усилий в противодействии фальсификации истории и героизации военных преступников. Шойгу добавил, что по итогам мероприятий готовится к изданию сборник материалов.
"Он будет направлен в образовательные организации министерства обороны для использования в учебном процессе", – пояснил министр.
Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2022" несколько контрактов на сумму 390 миллионов долларов. За неделю работы форума на него пришли 1 903 536 человек, в том числе делегации из 85 стран, 18 из которых – высокого уровня, заявили в Минобороны.
Форум "Армия-2022" за 6 дней посетили почти 1,5 миллиона человек
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