Более 35 госконтрактов заключили на форуме "Армия-2022"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На военно-техническом форуме "Армия-2022" было заключено 36 госконтрактов в рамках международного военно-технического сотрудничества. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, портфель заказов составил 592 миллиона 650 тысяч и 1 миллиард 770 миллионов рублей.

Шойгу также рассказал, что в России будет ежегодно проходить Международный антифашистский конгресс. Впервые он состоялся в августе в подмосковном парке "Патриот".

"В его работе приняли участие государственные и общественные деятели, историки, представители культуры и медиасообщества, ветераны Великой Отечественной войны и малолетние узники концлагерей, девять иностранных делегаций, а также военные атташе 26 стран", – приводит слова Шойгу ТАСС.

Он отметил, что на конгрессе призвали безоговорочно осудить любые проявления фашизма, неонацизма и шовинизма, а также выступили за объединение усилий в противодействии фальсификации истории и героизации военных преступников. Шойгу добавил, что по итогам мероприятий готовится к изданию сборник материалов.

"Он будет направлен в образовательные организации министерства обороны для использования в учебном процессе", – пояснил министр.

Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" заключил на форуме "Армия-2022" несколько контрактов на сумму 390 миллионов долларов. За неделю работы форума на него пришли 1 903 536 человек, в том числе делегации из 85 стран, 18 из которых – высокого уровня, заявили в Минобороны.

