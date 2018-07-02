МЧС нашло 270 тыс нарушений правил пожарной безопасности в торговых центрах

2 июля, 13:00
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Массовую проверку торговых центров по всей стране решили продлить до 30 июля. Уже выявлено более 270 тысяч нарушений, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ходе проверок сотрудники ведомства зафиксировали нарушения в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре почти в каждом шестом ТЦ. На сегодняшний день проверили более 60 тысяч из 90 тысяч объектов.
По данным МЧС, в более чем 2,5 тысячи объектов обнаружили недочеты в системе противодымной защиты, в также в системах автоматического пожаротушения. Кроме того, примерно в 17 тысячах ТЦ пути эвакуации находятся в неудовлетворительном состоянии или выполнены из легковоспламеняющихся материалов, добавили в МЧС. Специалисты ведомства также отметили отсутствие первичных средств пожаротушения и низкий уровень подготовки персонала.
"На 637 объектах установлены нарушения, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь в ходе их реконструкции", – цитирует сообщение МЧС РИА Новости. "За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены более 17 тысяч должностных и пяти тысяч юридических лиц", – подчеркнули в ведомстве.
По результатам проверок суды приостановили работу 435 зданий, детских игровых зон и кинозалов. "В настоящий момент уже 142 из закрытых объектов устранили все нарушения и возобновили свою работу. Всего на сегодняшний день устранены более 64 тысяч нарушений", – уточнили в МЧС.
Массовую проверку торговых центров по всей России начали после пожара в "Зимней вишне" в Кемерове, 25 марта 2018 года там погибли 60 человек, среди которых было много детей.
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