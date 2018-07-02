Систему Windows атаковал неудаляемый вирус

2 июля, 12:23
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
У пользователей операционной системы Windows по всему миру начал появляться неудаляемый вирус. Хакеры распространяют вредоносную программу под видом бесплатного онлайн-плеера.
Вредоносная программа проникает в компьютер под видом универсального аудио- и видеоплеера российского производства All-Radio 4.27 Portable, передает издание "Дни.ру".
На данный момент никто не нашел способ, как избавиться от вируса.
Согласно статистике, большинство пользователей сообщили о возникновении проблемы после скачивания некоторых активаторов продуктов Microsoft.
Экспертам удалось выяснить, что под видом "ключей" жертвы получали рекламный пакет aimp, который и стал причиной заражения. Среди возможных "инфекций" могут также быть спамеры, различные трояны и утилиты, скрывающие заражение.
Эксперты утверждают, что новый вирус хакеры создавали с целью организации бизнеса. Они предупредили об опасности программ-активаторов, которые могут быть инфицированы злоумышленниками.
Ранее хакеры AsiaHitGroup создали вирус, которым смогли заразить более десятка приложений в официальном магазине Google Play.
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