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Безопасность

2 июля, 12:23

Систему Windows атаковал неудаляемый вирус

безопасность техника

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

У пользователей операционной системы Windows по всему миру начал появляться неудаляемый вирус. Хакеры распространяют вредоносную программу под видом бесплатного онлайн-плеера.

Вредоносная программа проникает в компьютер под видом универсального аудио- и видеоплеера российского производства All-Radio 4.27 Portable, передает издание "Дни.ру".

На данный момент никто не нашел способ, как избавиться от вируса.

Согласно статистике, большинство пользователей сообщили о возникновении проблемы после скачивания некоторых активаторов продуктов Microsoft.

Экспертам удалось выяснить, что под видом "ключей" жертвы получали рекламный пакет aimp, который и стал причиной заражения. Среди возможных "инфекций" могут также быть спамеры, различные трояны и утилиты, скрывающие заражение.

Эксперты утверждают, что новый вирус хакеры создавали с целью организации бизнеса. Они предупредили об опасности программ-активаторов, которые могут быть инфицированы злоумышленниками.

Ранее хакеры AsiaHitGroup создали вирус, которым смогли заразить более десятка приложений в официальном магазине Google Play.

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