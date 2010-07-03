СМИ рассказали о недооценке западными экспертами ракеты "Циркон"

Характеристики гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" делают ее перехват невозможным. Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.
Журналист отмечает, что западные эксперты полагали, что скорость ракеты не превысит шесть тысяч километров в час. Однако они недооценили "Циркон", скорость которого достигает 11 тысяч километров в час.
Исходя из характеристик, ракете потребуется всего пять минут, чтобы достигнуть Пентагона и уничтожить его, указывает Крампер.
"Эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы ПВО и лазерное оружие", – приводит РИА Новости слова журналиста.
20 февраля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Он отметил, что гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов и дальность полета более тысячи километров. Именно этот вид вооружения Россия, по словам президента, применит, если возникнет угроза со стороны Соединенных Штатов Америки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.