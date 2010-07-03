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16:15

СМИ рассказали о недооценке западными экспертами ракеты "Циркон"

безопасность

16:15

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Фото: Минобороны РФ

Характеристики гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" делают ее перехват невозможным. Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.

Журналист отмечает, что западные эксперты полагали, что скорость ракеты не превысит шесть тысяч километров в час. Однако они недооценили "Циркон", скорость которого достигает 11 тысяч километров в час.

Исходя из характеристик, ракете потребуется всего пять минут, чтобы достигнуть Пентагона и уничтожить его, указывает Крампер.

"Эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы ПВО и лазерное оружие", – приводит РИА Новости слова журналиста.

20 февраля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Он отметил, что гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов и дальность полета более тысячи километров. Именно этот вид вооружения Россия, по словам президента, применит, если возникнет угроза со стороны Соединенных Штатов Америки.

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