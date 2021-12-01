На юге России стартовали учения с участием более 10 тысяч военнослужащих

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Свыше 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа примут участие в учениях на юге России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ЮВО.

По информации военного ведомства, обучение в полевых условиях пройдут порядка трети подразделений и воинских частей Южного военного округа.

"Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", – уточнили в пресс-службе.

На базе основных полигонов были развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500. Кроме того, учения уже начались на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области

В военном ведомстве добавили, что некоторые подразделения отработают занятия зимнего периода в пунктах постоянной дислокации.

Ранее российские военные впервые применили роботизированные технологии в боевых порядках общевойсковых подразделений. В стратегических учениях "Запад-2021" приняли участие роботы "Уран-9" и "Нерехта". Первая модель была задействована для подавления живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.