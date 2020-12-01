Экс-генерал ФСБ рассказал, как уберечь пожилых людей от преступников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожилым родителям и старикам надо часто напоминать о мерах предосторожности и постоянно держать с ними контакт, чтобы защитить от преступников, сообщил член высшего совета движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

"Тут по большому счету не инструктаж нужен, тут нужно проводить учения, как в японских школах по поводу землетрясений... Нужно постоянно напоминать: не открывай, не открывай. Перезвони в случае чего", – цитирует Михайлова РИА Новости.

Также он предлагает жестко контролировать подозрительных людей, склонных к преступлениям. Этим, по мнению экс-генерала ФСБ, должны заниматься правоохранительные органы.

Он считает необходимым постоянно перепроверять информацию, предоставляемую человеком, а также не впускать домой без проверки людей, которые представляются сотрудниками социальных служб, ЖКХ или газового хозяйства.

Ранее СК сообщил о задержании 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, подозреваемого в 26 убийствах в 12 регионах России. Было установлено, что мужчина работал слесарем, а свои преступления совершил в период 2011–2012 годов.

От его рук погибли пожилые женщины в Центральной России, Приволжье и на Урале. Известно также, что в 2009 году Тагирова судили за кражу.

