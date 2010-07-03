Во Франции установили на улице микрофоны для борьбы с преступностью

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Мэрия французского города Сент-Этьен решила установить микрофоны на улицах одного из самых неблагополучных кварталов.

Как сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на местные СМИ, около 50 микрофонов появится на улицах Тарантез-Бобрен-Курьйо. Некоторые из них будут соединены с видеокамерами. Предполагается, что это поможет полиции оперативно реагировать на правонарушения и ловить преступников.

Однако многие горожане выступили против инициативы городских властей, так как это, на их взгляд, является вмешательством в личную жизнь. Кроме того, такая инициатива может быть нелегальной, так как во Франции действует целый ряд законов, ограничивающих электронный сбор данных о гражданах.