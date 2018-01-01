Две поисково-спасательные станции в Москве реконструируют в 2018 году

1 января, 21:52
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Реконструкция ожидает поисково-спасательные станции "Крымский мост" и "Ленинские горы", заявил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.
По его словам, дежурные силы и спасательные средства должны быть в постоянной готовности к действиям – это наиболее важно для службы, сообщает Агентство "Москва". Помимо окончания реконструкции указанных станций, на 2018 год запланированы капитальный ремонт ПСС "Троицкая" и ПСС "Центральная". Благоустроят также ПСС "Мещерская" и ПСС "Пансионат", добавил Марьян.
Говоря о ПСС "Центральная", он заявил, что в этом году закупят и апробируют беспилотные летательные аппараты. Они необходимы для наблюдения за водными объектами и доставки средств спасания пострадавшим на воде и льду, пояснил Марьян.
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