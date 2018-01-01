Путин сократил штатную численность ВС РФ

1 января, 10:29
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Почти на 300 человек сократилась штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 января 2018 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Согласно документу, численность Вооруженных Сил Российской Федерации теперь составит 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
Ранее этот показатель был увеличен в марте 2017 года. Тогда он составлял 1 903 051 человек. Таким образом в 2018 году указ сокращает численность ВС РФ на 293 человека.
В состав ВС входят Сухопутные войска, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы. Гражданский персонал Минобороны РФ составляет примерно 40 процентов от основного состава армии. К нему относятся повара, водители, психологи, медики и другие специалисты.
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