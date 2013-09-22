Автоконцерн Honda отзывает более 400 тысяч автомобилей

Концерн Honda отзывает более 400 тысяч автомобилей

Японский автомобильный концерн Honda отзывает с рынка более 405 тысяч автомобилей для устранения неполадок, связанных с подушками безопасности, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Эта мера коснется 342 тысяч минивэнов Honda Odyssey 2003-2004 годов выпуска, а также 63 тысяч внедорожников Akura MDX.

Они были произведены в Северной Америке и продавались в Австралии, Канаде, США и Японии. Согласно полученной компанией информации, нештатное срабатывание подушек безопасности отмечалось по меньшей мере 25 раз.