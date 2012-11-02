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02 ноября 2012, 11:06

Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в дорожную аварию в Москве

В ночь на пятницу, 2 ноября, на востоке Москвы известный художник Никас Сафронов попал в дорожную аварию. В результате ДТП Сафронов серьезно не пострадал.

Инцидент произошел около трех часов ночи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автомобиль художника получил значительные повреждения. У машины помяты носовая часть и бок, выбито лобовое стекло.

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