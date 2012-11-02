02 ноября 2012, 11:06Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в дорожную аварию в Москве
В ночь на пятницу, 2 ноября, на востоке Москвы известный художник Никас Сафронов попал в дорожную аварию. В результате ДТП Сафронов серьезно не пострадал.
Инцидент произошел около трех часов ночи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Автомобиль художника получил значительные повреждения. У машины помяты носовая часть и бок, выбито лобовое стекло.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!