Художник Никас Сафронов попал в дорожную аварию в Москве

В ночь на пятницу, 2 ноября, на востоке Москвы известный художник Никас Сафронов попал в дорожную аварию. В результате ДТП Сафронов серьезно не пострадал.

Инцидент произошел около трех часов ночи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автомобиль художника получил значительные повреждения. У машины помяты носовая часть и бок, выбито лобовое стекло.