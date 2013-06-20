ДТП на Можайском шоссе парализовало движение на трассе

Десятикилометровый затор образовался на Можайском шоссе

На Можайском шоссе столкнулись автобус и четыре легковушки. Авария парализовала движение на трассе.

Как сообщает телеканал "Москва 24", авария произошла в районе пересечения трассы с Рябиновой улицей. Затор в сторону центра растянулся на 12 километров.

Тем, кто едет на работу на автомобиле, также следует избегать Волгоградского проспекта – в районе пересечения с Люблинской улицей там несколько ДТП, автомобили практически стоят.

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