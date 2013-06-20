20 июня 2013, 08:23Трафик
ДТП на Можайском шоссе парализовало движение на трассе
На Можайском шоссе столкнулись автобус и четыре легковушки. Авария парализовала движение на трассе.
Как сообщает телеканал "Москва 24", авария произошла в районе пересечения трассы с Рябиновой улицей. Затор в сторону центра растянулся на 12 километров.
Тем, кто едет на работу на автомобиле, также следует избегать Волгоградского проспекта – в районе пересечения с Люблинской улицей там несколько ДТП, автомобили практически стоят.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!