Билет "90 минут" не действует на автобусах 500-х маршрутов

Читателя M24.ru Павла интересует, какую карту необходимо приобрести для проезда в автобусах пятисотых маршрутов.

При отправке со станции метро "Теплый Стан" на автобусах маршрутов №514, №508, №531 билет "90 минут" не действует. При прикладывании билета к системе валидатора пишется надпись "не билет", уточняет читатель.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Павел!

Как сообщили M24.ru в ГУП "Мосгортранс" автобусы, следующие по маршрутам №508, №514,№531, являются транспортом пригородного сообщения и не входят в число маршрутов, на которых действуют карты "90 минут".

Для совершения поездок по данным маршрутам необходимо приобрести проездной билет, который действует на пригородных автобусах, уточнили в Мосгортрансе.

