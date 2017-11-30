ГИБДД предупредило об ожидающемся 1 декабря гололеде в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичный главк ГИБДД предупредил водителей об ухудшении погодных условий и образовании гололеда на дорогах и тротуарах 1 декабря. В ведомстве обратились к автомобилистам и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными.

"Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения.", − сказал ТАСС сотрудник пресс-службы ГИБДД.

Ранее синоптики пообещали москвичам сильный ветер и снегопад в первый день зимы. Из-за ухудшения погодных условий в мегаполисе на 1 декабря объявлен "желтый" уровень опасности.

Снег разной интенсивности будет идти на протяжении всего дня. Порывы ветра могут составить до 20 метров в секунду.