Полиция задержала поджигателя машин в районе Чертаново Северное

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Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в поджоге трех автомобилей в районе Чертаново Северное. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ночь на 27 июня во дворе дома на улице Сумская произошел поджог автомобилей ВАЗ 2105, Volkswagen Passat и Kia Sportage.

"Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, поэтому никто не пострадал. Все три автомобиля не подлежат восстановлению. Размер материального ущерба в настоящее время устанавливают эксперты", – отметил источник в правоохранительных органах района.

В течение нескольких часов полиция установила и задержала подозреваемого. Им оказался сорокалетний приезжий из Татарстана, который проживает в доме напротив. Против него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

Ранее 19 июня на юге столицы сгорело несколько автомобилей в Шипиловском проезде. По результатам первоначальной проверки, основной версией происшествия стало возгорание двигателя отечественного авто.