Движение в столице затруднено из-за детских перевозок на новогодние мероприятия

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Движение транспорта в столице 27 декабря затруднено из-за перевозок детей на новогодние праздничные мероприятия, сообщили пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В Москву прибыли более 3,5 тысяч детей из разных регионов России в связи с проведением детских новогодних праздников. В городе осуществляются организованные перевозки детей колоннами автобусов в сопровождении ГИБДД", – цитирует представителей центра Агентство "Москва". Уточняется, что по городу перемещаются 75 специальных автобусов, на пути следования которых возможны ограничения движения. Приоритет детскому транспорту дают для обеспечения безопасности, пояснили в ЦОДД.

При этом количество авто на дорогах города значительно увеличилось в последнюю неделю 2017 года. По данным центра, совершается больше поездок на личном транспорте. Дополнительные сложности вносят погодные условия – снег и гололедица.

ЦОДД настоятельно рекомендует пользоваться общественным транспортом в течение всего дня. Выезжать из города по вылетным магистралям на личных авто рекомендуют до 15:00 или после 20:00. А в случае ухудшения погодных условий – неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В четверг, 28 декабря в городе также ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики объявили "желтый" уровень опасности погоды из-за тумана.