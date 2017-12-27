Пять новых плоскостных парковок почти на 800 машино-мест открыли в столице

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Пять новых плоскостных парковок почти на 800 автомобилей открыли в столице. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

По данным АМПП, общая вместимость пяти плоскостных парковок со шлагбаумами составляет 794 машино-места, причем 82 места отведены специально для автомобилей маломобильных граждан. Отмечается, что парковки появились там, где они будут пользоваться высоким спросом у автомобилистов и будут удобны жителям соседних домов, так и водителям, которые планируют пересесть на общественный транспорт.

Как уточнили в пресс-службе АМПП, две плоскостные парковки расположены у станций метро "Теплый стан" и "Новые Черемушки". "На них установлены льготные тарифы: здесь можно оставить машину на 24 часа всего за 100 рублей", – сообщили в АМПП.

Две парковки, которые работают по абонементам, появились на Кировоградской улице, ими можно будет воспользоваться начиная с января 2018 года. Кроме того, еще одна парковка с почасовым тарифом открылась у ТЦ "Горбушкин двор".