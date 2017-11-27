Пять Gelandewagen сгорели от поджога в московском автосервисе

27 ноября, 10:19
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Причиной возгорания автосервиса в Кутузовском проезде, во время которого сгорели пять внедорожников Mercedes Gelandewagen, мог стать поджог.
На месте происшествия работают криминалисты и пожарно-техническая лаборатория, которая установит истинные причины возгорания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили о пяти сгоревших внедорожниках Mercedes Gelandewagen в автосервисе в Кутузовском проезде. Согласно данным столичного главка МЧС, на площади 500 квадратных метров горели оба этажа двухэтажного здания автосервиса и ремонтных мастерских. В ходе пожара были эвакуированы 10 человек.
К тушению пожара были привлечены 19 единиц пожарно-спасательной техники, а также 72 человека личного состава. В 00.20 возгорание ликвидировали, точный ущерб устанавливается
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