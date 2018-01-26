Человек погиб в результате ДТП в Боровском районе Подмосковья

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Два автомобиля столкнулись в Боровском районе Подмосковья. В результате ДТП погиб один человек, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в Telegram.

Авария произошла в 12:58 на 23-м километре автодороги А108 (Московское большое кольцо). В ведомстве рекомендовали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.