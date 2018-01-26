26 января 2018, 14:09Авто
Человек погиб в результате ДТП в Боровском районе Подмосковья
Фото: ТАСС/Алексей Белкин
Два автомобиля столкнулись в Боровском районе Подмосковья. В результате ДТП погиб один человек, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в Telegram.
Авария произошла в 12:58 на 23-м километре автодороги А108 (Московское большое кольцо). В ведомстве рекомендовали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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