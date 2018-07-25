Российские автодилеры поддержали закон о регистрации новых машин без посещения ГИБДД

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Закон о регистрации новых автомобилей без посещения ГИБДД, принятый Госдумой 25 июля, прокомментировал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

По его словам, возможность регистрации новых машин у официальных дилеров обсуждали с 2011 года. "Клиенту так намного удобнее, чем после покупки ехать и регистрировать самостоятельно", – пояснил эксперт в беседе с RT. Мосеев выразил уверенность в том, что новая процедура повысит лояльность со стороны покупателей и будет позитивно оценена самими автодилерами. "Я думаю, проблем не возникнет, если не будет излишних требований", – добавил он.

Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" напомнил, что возможность зарегистрировать новую машину в салоне по доверенности существовала и прежде, однако, эта услуга стоила гораздо дороже, чем оплата госпошлины самим водителем.

"Теперь это будет стоить ровно столько, сколько стоит госпошлина и выпуск номеров", – подчеркнул Мосеев.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает покупателям новых автомобилей право регистрировать их у официальных дилеров без посещения ГИБДД. Этот закон уже одобрили в Федерации автовладельцев России и положительно оценили в "Движении автомобилистов".