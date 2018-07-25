В "Движении автомобилистов" одобрили закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

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Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин прокомментировал закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.
По его мнению, для многих автовладельцев это удобно. Где получать государственный регистрационные знаки – для водителей не имеет значения, пояснил Похмелкин.
"Главное, чтобы с этим не было проблем. Надеюсь, что у изготовителей это можно будет сделать удобно и быстро, без задержек. Я не вижу подвоха", – цитирует его RT.
Эксперт уточнил, что для вторичного рынка автомобилей действует своя схема. Но он считает, что технические сложности со временем можно будет преодолеть.
"Также считаю правильным, если бы государство стимулировало приобретение новых машин, хотя бы таким мягким, "бархатным" способом", – заключил Похмелкин.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому разрешается регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД. Помимо этого, Госавтоинспекция станет назначать только номер, а знаки владелец машины будет получать у изготовителя самостоятельно. Кроме того, документ разделяет понятия государственного регистрационного знака и государственного номера.
Инициативу одобрили также в Федерации автовладельцев России. Как отметил ее глава Сергей Канаев, закон даст покупателям новых машин дополнительные возможности.
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