В ФАР одобрили закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД

Фото: depositphotos/xload

Принятие Госдумой закона о регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД прокомментировал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Он отметил, что этот закон предоставит покупателям новых машин дополнительные возможности. "Сама инициатива позитивная", – подчеркнул эксперт в беседе с RT. Он также отметил, что сперва нужно внимательно изучить статистику, а уже потом решать, стоит ли распространять эти нововведения на автомобили вторичного рынка.

"В целом я – за, главное, чтобы с точки зрения автосалонов это не привело к дополнительным расходам для автовладельцев", – пояснил Канаев. Глава ФАР напомнил, что автодилеры как коммерческие организации могут прибавлять плату за регистрацию к своим доходам.

25 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет регистрировать новые автомобили у официальных дилеров без посещения ГИБДД. Согласно закону, отныне подразделение Госавтоинспекции будет назначать только номер машины, а ее знаки автовладелец сможет получить самостоятельно у изготовителя.