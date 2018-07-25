В ФАР одобрили закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД

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Принятие Госдумой закона о регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД прокомментировал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Он отметил, что этот закон предоставит покупателям новых машин дополнительные возможности. "Сама инициатива позитивная", – подчеркнул эксперт в беседе с RT. Он также отметил, что сперва нужно внимательно изучить статистику, а уже потом решать, стоит ли распространять эти нововведения на автомобили вторичного рынка.
"В целом я – за, главное, чтобы с точки зрения автосалонов это не привело к дополнительным расходам для автовладельцев", – пояснил Канаев. Глава ФАР напомнил, что автодилеры как коммерческие организации могут прибавлять плату за регистрацию к своим доходам.
25 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет регистрировать новые автомобили у официальных дилеров без посещения ГИБДД. Согласно закону, отныне подразделение Госавтоинспекции будет назначать только номер машины, а ее знаки автовладелец сможет получить самостоятельно у изготовителя.
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