Более 200 мест для инвалидов появилось на закрытых плоскостных парковках

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В прошлом году на закрытых плоскостных парковках столицы появилось более 200 мест для людей с ограниченными возможностями, сообщает Агентство "Москва".

Всего за минувший год в городе открылись 17 новых плоскостных парковок закрытого типа, суммарная вместимость которых две тысячи 239 мест. Более 10 процентов из них – места для инвалидов. Также сообщается, что с каждым годом увеличивается количество парковок со шлагбаумами.

"Мы следим за тем, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли пользоваться своими льготами, поэтому на каждой плоскостной парковке оборудованы места для инвалидов", – сообщили в АМПП.

В ведомстве подчеркнули, что новые парковки призваны разгрузить столичные дороги и дать людям возможность по желанию пересаживаться на общественный транспорт или оставлять машину на закрытой парковке по льготным тарифам, а не на улице.

Также в АМПП напомнили, что по правилам, перед въездом на парковку инвалиду необходимо дистанционно связаться с диспетчером "Единого диспетчерского центра" либо обратиться к сотруднику парковки и представить документы, подтверждающие наличие льготы. Для инвалидов I и II групп обязательно наличие знака "Инвалид" на автомобиле.