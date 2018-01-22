Росавтодор собирается отремонтировать федеральные трассы к концу 2018 года

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Росавтодор планирует полностью отремонтировать все федеральные трассы России к концу 2018 года, сообщает газета "Известия". По данным Федерального дорожного агентства, сегодня нормативам соответствуют 77,5% дорог. К концу года этот показатель будет доведен до 100%.

Чтобы поддерживать магистрали в хорошем состоянии, ежегодно придется ремонтировать 7–7,5 тысяч километров. Однако уточняется, что это без учета региональных и муниципальных дорог, ситуация с которыми намного хуже. С 2019 года планируется ежегодно ремонтировать 15% дорог федеральной сети.

В прошлом году началась реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", согласно которому к 2025 году до норматива доведут 85 процентов дорог всех типов – федерального, регионального, а также местного значения.

Под нормативным состоянием трассы имеется в виду ее соответствие нормам техрегламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог". По нему на покрытии проезжей части не должно быть проломов, просадок, выбоин и других дефектов. Дорожные знаки, разметки и светофоры должны быть хорошо видны водителям.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают, что в их регионе плохо ремонтируют дороги. Согласно опросу Счетной палаты, 54% респондентов уверяют, что трассы приходят в негодное состояние меньше чем через три года после ремонта.