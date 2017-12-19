ЦОДД призвал водителей выбирать время выезда из города вечером

19 декабря, 16:00
Фото: ТАСС/Илья Питалев
Автомобилей в центре Москвы стало больше на 17 процентов в сравнении с прошлой неделей. Рост загруженности связан с подготовкой к новогодним каникулам.
Затруднения наблюдаются на Садовом кольце в около крупных торговых центров. Ожидается ухудшение погоды, что может осложнить ситуацию на дорогах в вечерний час пик, сообщает информационный центр департамента транспорта столицы.
ЦОДД призывает водителей выбирать время выезда из города в это время. Рекомендуется выезжать по вылетной магистрали по направлению к области до 17:00 или после 20:00. В промежутке автомобилистам советуют пользоваться общественным транспортом.
Ранее МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и тумане 19 декабря. Осадки продолжатся до 21:00. Прогнозируется туман с ухудшением видимости до 300–500 метров, который сохранится до 20 декабря. Тем временем спецтехника коммунальных служб продолжает очищать дороги от снега. Пик загруженности на дорогах Москвы в канун праздников придется на период с 25 по 29 декабря, а затем все пойдет на спад.
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