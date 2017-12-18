Уличным стритрейсерам может грозить штраф до 1 миллиона рублей

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Госдума предлагает рассмотреть законопроект, который предполагает штраф до одного миллиона рублей организаторам уличных гонок. Согласно законопроекту, им также может грозить наказание до двух лет лишения свободы, а участникам уличных гонок – лишение прав и до года заключения.

Как рассказал "Известиям" собеседник в рабочей группе, для стритрейсеров планируется внести в КоАП и УК новые статьи – "Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования". Также, предлагается увеличить штрафы для водителей, которые продолжают ездить после лишения прав. Законопроект депутаты могут рассмотреть уже до конца года.

В сентябре сообщалось, что в России любителям быстрой езды могут ужесточить наказания до миллионных штрафов и даже лишения свободы. Ужесточение наказания для стритрейсеров обсуждается уже давно. Например, гонщикам хотели прописать обязательные работы и заставить поставить глушители. По мнению эксперта, новые санкции помогут дисциплинировать незаконных стритрейсеров и снизить количество повторных нарушений.